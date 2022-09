Vladimir Putin, Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etti

Putin'in açıklamalarından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Ukrayna topraklarındaki referandumlarda halk seçimini yaptı.

Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız.

Sınırlar mecburen halklarımızı böldü. Milletimizi zor bir duruma koydu. Artık bu önemli değil Sovyetler Birliği artık yok. Geçmişi geri alamayız ama milyonların iradesinden daha güçlü bir şey olamaz. Yüzyıllardır Rusya'dan geri kalanların Rusya'da olma kararı bugün her şeyden önemlidir.

Referandum kadınlara erkeklere çocuklara yapılan haksızlıkları önleyecek. Halkımız dağılmadı, kırılmadı.

Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor.

Kiev'i askeri eylemleri derhal durdurmaya ve müzakere masasına derhal dönmeye çağırıyoruz. Çünkü 4 bölge halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız.

Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız.

Ukrayna'daki yönetimin ve batının bize karşı çok sert duruşu var.

90'lı yıllar geçmişte kaldı. Rusya şimdi ayağa kalkıyor. Biz her şeye karşı durmaya devam ediyoruz. Hiçbir kimse büyük ve zengin Rusya'yı görmek istemiyor. Kimseye zenginliğimizi çalmasına izin vermeyeceğiz.

Bizim geleceğimiz onlar için tehdittir. Rusya'yı yok etmek istiyorlar ama Rusya bize lazım. Hatırlatmak isterim ki, her ülke başrol oynamak istiyor ama Rusya her zaman Rusya kalacak. Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak. Söyledikleri her şey yalan çıkıyor.

Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor. Batı bugün bütün sınırlara tehdittir. Bu sınırların nerede olacağına onlar karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Buradaki duruma insanlar karar verdi. Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı. Yalan yaymaya devam ediyorlar.

Biz bu siyasi Nazilere karşı duracağız. Bu bütün dünyaya kötülüğün örneğidir. Kendilerinin sorumsuzluğunu başkalarına atıyorlar. Onların istediğini herkesin yapması gerektiğini savunuyorlar.