Vincent van Gogh'un tablosuna domates çorbası döktüler

Küresel ısınmaya neden olduğu için fosil yakıt üretimine karşı çıkan bir grup gösterici, Londra’da Ulusal Galeri’de sergilenen ünlü ressam Vincent van Gogh'un “Ayçiçekleri” adlı tablosunun üzerine domates çorbası döktü.

İngiltere hükümetinin yeni petrol ve gaz arama çalışmalarına son vermesini isteyen “Just Stop Oil” adlı sivil toplum örgütünün üyeleri, Hollandalı ressamın yağlı boya eserinin üzerine Heinz şirketinin ürettiği iki kutu hazır domates çorbası döktü.

Londra polisi eylemi yapan iki kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Bu grup özellikle eylemlerini gerçekleştirirken, müzelerdeki sanat eserlerine zarar verdikleri gerekçesiyle yoğun eleştirilere hedef oluyor.

Just Stop Oil militanları daha önce temmuz ayında İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci’nin Londra Kraliyet Sanat Akademisi’nde sergilenen “The Last Supper” (Son Akşam Yemeği) adlı tablosu ile Ulusal Galeri’deki John Constable’ın “The Hay Wain” (Saman Arabası) adlı tablosuna kendilerini yapıştırmıştı.

Bu grubun üyeleri ayrıca iki hafta süren protestolar sırasında Londra genelinde köprüler ve kavşaklarda barikat kurarak trafiği engelleme girişiminde bulunmuştu.