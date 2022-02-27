Vietnam'da gezi teknesi battı: 13 ölü, 4 kayıp
Vietnam'da gezi teknesinin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Dünya 27.02.2022, 18:43
Hoi An kenti açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle turistleri taşıyan bir teknenin battı.
Cu Lao Cham Adası'ndan Hoi An'a dönmekte olan 39 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin kayıp 4 kişiyi aradığı açıklandı.
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