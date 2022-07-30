Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için hapis istemi

Futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı için boşanan 45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın hapsi isteniyor.

Mahkeme, İspanya'da yaklaşık 15 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan şarkıcı Shakira’yla ilgili 8 yıldan fazla hapis cezası ve 23 milyon Euro para cezası istedi.

Shakira’nın temsilcileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2018 yılında İspanyol savcılar, Shakira'yı 2012 ve 2014 yıllarında elde ettiği gelirlerden kaynaklanan 14,5 milyon euroluk vergiyi ödememekle suçlamıştı. Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına mayıs ayında karar vermişti. Şarkıcı dün, suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı almıştı.