banner38

Venezuela'da yıllık enflasyon geçen yılın gerisinde kaldı

Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 686,4 ile yüzde 3 bin oranının görüldüğü geçen yılın gerisinde kaldı. Ülkede enflasyon son 4 aydır tek haneli çıkarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hiperenflasyonun artık geride kaldığını söyledi.

Dünya 09.01.2022, 07:44
Venezuela'da yıllık enflasyon geçen yılın gerisinde kaldı

Venezuela Merkez Bankası, yıllık enflasyon oranının 2021 yılında yüzde 686.4'e ulaştığını ve bunun enflasyonun yüzde 2 bin 959,8 olduğu bir önceki yıla oranla tüketici fiyatlarındaki büyümenin yavaşladığını gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 7,6 arttığı ve eylül ayından bu yana enflasyon oranının tek hanede kaldığı belirtildi.

Fiyatlardaki yavaşlama, döviz kuru istikrarını korumak için kredilerin kısıtlanması ve bolivardaki harcamaların düşürülmesini de kapsayan hükümet önlemlerini takip ediyor.

Bu stratejinin sonucu olarak, devlet kurumları ve devlete ait petrol şirketi PDVSA, tedarikçilere artık dövizle nakit ödeme yapıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ay başında devlet televizyonunda yayınlanan bir röportajda, ülkede dört yıldır devam eden hiperenflasyonun artık geride kaldığını söyledi.

Arzı iyileştirmeye ve enflasyonu kontrol etmeye yönelik önlemlere rağmen fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor.

Bu, Venezuela halkının gıda ve ilaç gibi ürünleri satın alma imkanını sınırlayarak kazançlarını düşürmeye devam ediyor.

Halihazırda ülkede aylık asgari ücret 1,50 Amerikan dolarına eşit.

Karakas yönetimi, 2019'da, hiperenflasyon ve ekonomik çöküşün yaşandığı bir dönemde, ekonomik kontrolleri gevşeterek daha fazla miktarda döviz dolaşımına izin verdi. Bu adım bazı sektörlere daha rahat hareket etme alanı açtı.

Diğer yandan Venezuela Merkez Bankası henüz ekonomik büyümeye ilişkin verileri yayınlamadı.

#Venezuela
Yorumlar (0)
banner35
8
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11