Venezuela'da 3. doz Kovid-19 aşılaması başladı
Venezuela'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında 3. doz aşı uygulanmasına başlandığı bildirildi.
Dünya 05.01.2022, 07:49
Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, pandeminin kontrolünü sürdürmek amacıyla Kovid-19'un güçlendirici aşısına başlandığını belirtti.
Önceliğin sağlık çalışanları ve itfaiyecilerde olduğunu vurgulayan Alvarado, "Önümüzdeki haftadan itibaren 60 yaş üstü, ocak ayının üçüncü haftasından itibaren de 60 yaş altına başlanılacak. Şubat ayı itibarıyla, zaten 6. ayı tamamlayan nüfusun geri kalanı aşılanacak." ifadelerini kullandı.
Venezuela'da şimdiye kadar 445 bin 82 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 335 kişi hayatını kaybetti.
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