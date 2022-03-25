Venedik'te tepki çeken olay: Martıları vurmaları için su tabancası verildi

Venedik'te, turistlerin yemeğini kapan martılara çare aranıyor.

Otelciler birliği önlem için seçenekleri masaya yatırırken bazı işletmeler çareyi misafirlere su tabancası dağıtmakta buldu.

Turistlerin gözdesi kentte, martıların sayısının artıması, özellikle yemek yenen yerlerde dolaşıp masalara göz dikmesi son birkaç yıldır sorun oluşturuyor.

Örneğin kentin San Marko Meydanı’nda yürüyen bir turistin dondurmasını bir martı kaptı.

Venedik otelciler derneği kuşları caydıracak fikirler bulmak için bir seminer düzenledi.

Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin yanı sıra binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" dedi.

Derneğin kuşları acımasızca caydırabilecek çözümler kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi. "Elbette bulunacak çözüm yolları onlara zarar vermeyecek şeyler olmalı" dedi.

Gritti Palace ve Hotel Monaco & Grand Canal, martıların turuncu rengi sevmediği söylendikten sonra, konuklarına tamamı turuncu su tabancaları vermeye başladı.

Gritti Sarayı'ndan Paolo Lorenzini İtalyan basınına verdiği demeçte, "Tabancaları görür görmez uçup gidiyorlar" dedi.

"Onları kullanmanıza bile gerek yok, sadece masanın üzerinde tutmanız yeterli."