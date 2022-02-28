Veliaht Prens ve Macron Ukrayna'daki son durumu görüştü
Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ele aldı. Görüşmede Rusya'nın saldırılarının enerji piyasalarına etkileri ve son durum değerlendirildi.
Dünya 28.02.2022, 07:02
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki son durum ve bunun enerji piyasalarına olan etkileri değerlendirildi.
Bin Selman, telefon görüşmesinde ülkesinin petrol piyasalarının istikrarına verdiği önemi ve OPEC anlaşmasına bağlılığını teyit etti.
Ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra başta uluslararası barış ve güvenliğin teşviki olmak üzere, bu konularda sarf edilen çabalar üzerinde duruldu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde de duruldu.
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