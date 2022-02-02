Uzmanlar: Rusya-Ukrayna çatışması yeni krizleri tetikler

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde pek çok senaryo konuşuluyor.

Ancak en kötü senaryoda, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda fatura sadece bölge ülkelerine kesilmeyecek. Öyle ki gıda sektörü zarar görecek alanların başında.

Dünya genelinde gıda fiyatları salgın ve iklim değişikliği nedeniyle halihazırda artışta.

Büyük bir Rus saldırısı, Ukrayna'nın dünyaya tahıl tedarikini sekteye uğratabilir, mal akışını da engelleyebilir. Bu da gıda fiyatlarındaki artışı daha da ciddi boyutlara ulaştırabilir.

Buğday ayrılıkçılara yakın bölgede

Ukrayna'nın buğdayının büyük bir kısmı, ülkenin doğusunda, ayrılıkçıların kontrolü altında olan bölgelerinin yakınında yetiştiriliyor.

Olası geniş kapsamlı bir Rus işgali, Ukrayna'nın altyapısını tahrip edebilir, tarım alanlarına da zarar verebilir; bu da tahıl üretimini düşürebilir.

Birçok ülke Ukrayna'dan tahıl alıyor

Son 20 yılda, Ukrayna, küresel tahıl temininde önemli bir yere sahip oldu.

Yemen, Lübnan ve Libya gibi kırılgan ülkeler de Ukrayna'dan tahıl alanlar arasında.

Rus işgali gerçekleşirse bu durumun özellikle Kuzey Afrika, İran, Sudan, Afganistan ve Mısır'ı vurması muhtemel.

Bu senaryo, tüm bu ülkelerde sosyal çalkantı riskini de beraberinde getirebilir.