Uzak Doğu'da gerilim sürüyor! Japonya kara sularına girdi
Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Gemiler, sabah saat 04.00 sularında Taişoo adaları çevresinde Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede balıkçı gemilerine yaklaştı. Saat 09.00 civarında ise gemilerin, adaların 2 kilometre kuzeyine kadar geldiği bildirildi.
Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl 34. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.
- Tartışmalı adalar
Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.
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