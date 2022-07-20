Uyuşturucu kullananların ehliyet ve pasaportuna el konulabilir

İngiltere'de eğlence amaçlı uyuşturucu kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen bir dizi yeni yasa uyarınca yakında pasaportlarını veya ehliyetlerini kaybedebilir.

'Uyuşturucu bulundurmanın yeni sonuçları' başlıklı belgede İçişleri Bakanlığı, kokain ve esrar gibi yasa dışı uyuşturucu bulundurmak için üç aşamalı ceza getirilmesini öneriyor.

Cezalar, bir uyuşturucu bilinçlendirme kursu için para ödemeye zorlanmaktan ağır para cezası almaya kadar değişiyor.

Hatta suçlunun pasaportunu ve ehliyetini kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, "toplumumuzdaki sayısız zararın ve sefaletin kökeninde yasadışı uyuşturucular var" diyerek, uyuşturucuyla ilgili suçlar için daha sert cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

“Bütün bıçak suçları ve trafik kazalarının birleşiminden” daha fazla insanın uyuşturucu kullanımı nedeniyle her yıl öldüğünü hatırlattı.