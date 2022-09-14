Ünlü rapçi yemek yediği sırada öldürüldü
Pnb Rock adıyla bilinen 30 yaşındaki ünlü rapçi Rakim Hasheem Allen, Güney Los Angeles'taki restoranda yemek yediği sırada vurularak öldürüldü.
Dünya 14.09.2022, 18:05 14.09.2022, 18:11
Amerikalı ünlü rapçi Pnb Rock Güney Los Angeles'taki bir restoranda kız arkadaşıyla yemek yerken bir soygun sırasında vurularak yaşamını yitirdi.
30 yaşındaki Pnb Rock, soygun sırasında kurşunların hedefi oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan Los Angeles polisi Yüzbaşı Kelly Muniz, bir şüphelinin restoranın içinde silah çektiğini ve PnB Rock'tan üzerindeki mücevherleri istediğini söyledi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, şarkıcıyı vuran saldırgan restoranın yan kapısından kaçarak otoparktaki otomobiline bindi ve olay yerinden uzaklaştı.
Philadelphia rapçisi PnB Rock, en çok 2016'da çıkan ''Selfish'' şarkısıyla tanınıyordu.
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