Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü ABD'li rapçi Slim 400 uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ünlü rapçiye silahlı saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Asıl adı Vincent Cohran olan Slim 400, YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ünlenmişti. Almanya'da dünyaya gelen rapçi Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu.

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