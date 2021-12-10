Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü
İki yıl önce uğradığı silahlı saldırıda 10 kez vurulan fakat yaşama tutunan 33 yaşındaki ABD'li rapçi Slim 400, geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Dünya 10.12.2021, 09:49
Ünlü ABD'li rapçi Slim 400 uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ünlü rapçiye silahlı saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
Asıl adı Vincent Cohran olan Slim 400, YG & Sad Boy Loko ile beraber çıkardıkları 'Bruisin' adlı şarkıyla ünlenmişti. Almanya'da dünyaya gelen rapçi Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu.
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