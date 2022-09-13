Ünlü oyuncu Jack Charles yaşamını yitirdi

"Jack Charles Amca" olarak bilinen Aborjin oyuncu Jack Charles, felç geçirdikten sonra kaldırıldığı Melbourne'deki bir hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Avustralya filmlerinde rol alan ve yerli tiyatronun "büyükbabası" olarak anılan oyuncunun ölümünü yayıncısı duyurdu.

BBC'nin haberine göre, oyuncunun yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, Yaşlı Amca Jack Charles'ı onurlandırıyoruz. O, zamanımızın bir hikâye anlatıcısı olarak hatırlanacak" ifadelerine yer verildi. Avustralya başbakanı Anthony Albanese ise, Charles'ın "neşeli bir miras bıraktığını" söyledi.

JACK CHARLES KİMDİR?

Jack Charles, 1971'de Melbourne'de Avustralya'nın ilk Aborjin liderliğindeki tiyatro grubunu kurdu. "The Chant of Jimmie Blacksmith" (1978), "Bedevil" (1993) ve "Blackfellas" (1993) gibi Avustralya filmlerinde rol alan oyuncu, 4 aylıkken ailesinden zorla alındı. Charles, ilk çocukluk yıllarını cinsel istismara uğradığı devlet bakımevinde geçirdi. Charles, daha sonraki yıllarda, Aborijin mahkumlar için bir savunucu oldu.

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