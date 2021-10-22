Ünlü aktör görüntü yönetmenini öldürdü
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film setinde kullandığı kuru sıkı tabancayla kazayla görüntü yönetmenini öldürdü.
Dünya 22.10.2021, 09:33
Ölümcül kaza, ABD'nin New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden Rust filminin setinde yaşandı.
Amerikalı aktör Alec Baldwin'in kazayla ateşlediği kurusıkı tabanca görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ağır yaralanmasına sebep oldu.
Hutchins helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayda filmin yönetmeni Joel Sauza da yaralandı. Souza'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Santa Fe Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği, görgü tanıklarının dinlendiği belirtildi.
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