Umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada umre ziyaretçilerinden 'PCR ve antijen testi' isteneceği belirtildi.
Dünya 07.02.2022, 17:12
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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