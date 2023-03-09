Ülke şokta, gökten solucan yağdı
Çin'de yaşanan solucan yağmuru görenleri şok etti. Yağmur gibi yağan solucanlardan korunmak için şemsiye tutanlar bile oldu.
Çin'in başkenti Pekin'de insanların ve araçların üzerine yağmur gibi solucan yağdı. Hayrete düşüren olay sonrası yetkililer vatandaşları evden çıkınca şemsiye kullanmaları konusunda uyardı.
Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da "Kıyamet geldi" yorumunu yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tüm araç ve caddeleri yağmur gibi solucanların kapladığı görülüyor.
Aynı görüntülerin devamında işe giden ve günlük rutin işlerini yapan vatandaşların solucanlardan korunmak için şemsiye kullandıkları görülüyor.
Yaşanan durumla ilgili Çinli yetkililer henüz bir açıklama yapmazken ülkede yayın yapan bilimsel bir derginin analizine göre; solucanları şiddetli rüzgarın havaya kaldırıp sürüklediği ve başkent Pekin üzerinde rüzgar şiddetini azaltınca solucanların yağmur gibi yere yağdığına dikkat çekildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da olayı kıyamet alameti olarak değerlendirip "Kıyamet geldi" yorumunu yaptı.
Aynı olay 2011 yılında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde de yaşanmıştı.
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