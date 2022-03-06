Ukrayna'ya daha fazla Starlink terminali gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumartesi günü SpaceX CEO'su Elon Musk ile konuştuğunu ve önümüzdeki hafta Ukrayna'nın daha fazla Starlink uydu internet terminali alacağını doğruladığını söyledi.

Zelenskiy bir tweet'te Musk'ın desteği için minnettar olduğunu dile getirdi.

"Elon Musk ile görüştüm. Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta bir Starlink sistemi grubu alacağız. Olası uzay projelerini de tartıştık. Ama bunu savaştan sonra konuşacağım."

"Starlink Ukrayna'da Rus olmayan tek iletişim sistemi"

Starlink, gezegen genelinde internet erişimi sağlayan bir uydu takımyıldızıdır.

Starlink, Moskova'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Kiev'den gelen yardım çağrısının ardından bir haftadan fazla bir süredir Ukrayna'da faaliyet gösteriyordu.

Musk Perşembe günü yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkenin bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi olduğunu söyledi.

Musk, Twitter'da Starlink uydularının hedef alınabileceği konusunda uyardı ve Ukrayna'daki kullanıcılara Starlink'i yalnızca gerektiğinde açmalarını ve antenleri insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini tavsiye etti.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukraynalı olmayan bazı hükümetlerin Starlink'ten Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini söyledi.

Musk, Twitter'dan bunu yapmayacağını açıkladı.