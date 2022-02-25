Ukraynalıların tedirgin bekleyişi: Geceyi metro istasyonlarında geçirdiler

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler dakika dakika takip ediliyor.

HALK METROLARA SIĞINDI

Ukrayna'da halk silahlanma çağrılırken yüzbinlerce kişi ise evlerini tahliye etti. Rus saldırılarının ardından siren seslerini duyan Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara akın etti.

Geceyi metro istasyonlarında geçiren halkın tedirgin bekleyişi sürüyor. Kharkiv metro istasyonunda çekilen bu fotoğraflar Ukraynalıların korkulu bekleyişini gözler önüne serdi.