Ukraynalı oyuncu füze saldırısında hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali devam ederken, Onur ödüllü Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shvets'in yaşadığı apartmana füze düşmesinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali can almaya devam ediyor. Onur ödüllü Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shvets'in yaşadığı apartmana füze düştü. 67 yaşındaki Shvets, hayatını kaybetti.

Kiev Young Theatre’ın üyelerinden biri olan sanatçı hem beyazperdedeki hem de tiyatro sahnesindeki performanslarıyla biliniyor.

Ivan Franko Tiyatro’sundan mezun olan Shvets, 1980 yılından itibaren Kiev Academic Young Theatre’in üyelerinden biriydi. 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu aynı zamanda Ukrayna’nın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Ukrayna’nın Onur Sanatçısı' ödülüne sahipti.

Geçtiğimiz haftada da Ukraynalı şarkıcı ve bestekar Pasha Lee, Irpin şehrindeki işgaller sırasında hayatını kaybetmişti.