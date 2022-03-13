Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı
İtalya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yaptığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dünya 13.03.2022, 14:59
İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, içinde 50 Ukraynalı mültecilerin bulunduğu yolcu otobüsü, bu sabah yerel saatle 06.30'da ülkenin kuzeyindeki Forli ve Cesena illeri arasında seyir halindeyken A14 otoyolunun 101. kilometresinde henüz belirlenemeyen sebeple devrildi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken birkaç yolcu yaralandı.
İtalyan itfaiyesinin olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
İtalyan basını, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalı mültecileri taşıyan yolcu otobüsünün, Pescara kentine giderken kaza yaptığını yazdı.
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