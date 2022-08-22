Ukraynalı bir istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu.
Dünya 22.08.2022, 07:54
Nakonechny, cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulundu.
Yerel basında çıkan habere göre, Ukrayna Başsavcılığı Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus, Telegram hesabından paylaştığı mesajda Nakonechny'in intihar ettiğini yazdı ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.
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