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Ukrayna'dan tahıl taşıyan 5 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Dünya 16.08.2022, 08:38 16.08.2022, 08:56
Ukrayna'dan tahıl taşıyan 5 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yuzhny'den 2, Çornomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
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