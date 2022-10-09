Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu açıkladı.

Zaporijya Geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev de düzenlenen füze saldırısında sivillere ait bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Kurtev, saldırıda şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve yine 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.