Ukrayna'ya NATO kalkanı: Birlik Ukrayna'nın füze savunmasını artıracak

İngiltere, Kanada, Fransa ve Hollanda'nın vadettiği silahlar arasında füzeler ve radarlar var.

ABD daha önce de benzer bir taahhütte bulunmuştu. Almanya'dan bir yüksek teknoloji sistemi bu hafta Ukrayna'ya teslim edildi.

İngiltere, Ukrayna'nın bilgi toplama ve lojistik yeteneklerini desteklemek için hava savunma füzelerinin yanı sıra yüzlerce insansız hava aracı bağışlayacak.

Ayrıca, halihazırda teslim edilen 64'e ek, 18 obüs topçu silahı daha sağlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik edeceğini söyledi.

France 2 televizyonuna verdiği röportajda hangi sistemlerin gönderileceğini belirtmedi. Ancak asıl işlevlerinin nüfusu dronlardan korumak olacağını söyledi.

Hollanda, 15 milyon euro değerinde hava savunma füzesi teslim edeceğini söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, "Rus saldırılarının ancak, Ukrayna ve halkına amansız bir destekle karşılanabileceğini" söyledi.

Kanada ise, uydu iletişimi ve drone kameraları da dahil olmak üzere 47 milyon Kanada dolarından fazla askeri yardım sağlama sözü verdi.