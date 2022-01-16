Ukrayna siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.
Dünya 16.01.2022, 15:49 16.01.2022, 15:56
Bakanlık, siber suçlarla mücadele polisi ve Ukrayna Güvenlik Güçlerinin ülkeye yönelik siber saldırıları incelemeye devam ettiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, elde edilen tüm kanıtlar, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret etti.
Ayrıca açıklamada, Moskova'nın hibrit savaşı sürdürdüğü aktarıldı.
Ukrayna'da 14 Ocak'ta Dışişleri'nin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.
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