Ukrayna: Rusya'nın kuşatma girişimleri sonuçsuz kaldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle 22:00 itibariyle en son istihbarat raporunu yayınladı.

Yetkililer, Rusya'nın Kiev şehrini kuşatma girişiminin sonuçsuz kaldığını, Chernihiv'i engelleme girişimlerinin de başarısız olduğunu iddia etti.

Raporda, "[Rusya] Ukrayna'nın başkenti Kiev'i doğudan engellemek için Brovary ve Boryspil şehirleri yönünde taarruz operasyonlarını yeniden başlatmaya çalışacak " denildi.

Yetkililer, Rus birliklerinin Sumy ve Kharkiv şehirlerini de engellediğini ve sivil altyapıya saldırdığını söyledi.