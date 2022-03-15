Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.
Dünya 15.03.2022, 11:21
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.
Kaynak: AA
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