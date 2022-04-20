Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybetti.
Dünya 20.04.2022, 11:35
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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