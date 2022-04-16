Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti.
Dünya 16.04.2022, 12:55
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 145 helikopter, 762 tank, 1982 zırhlı araç, 371 top, 125 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1458 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 138 insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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