Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybetti.
Dünya 02.04.2022, 13:20 02.04.2022, 13:30
Ukrayna, Rus ordusunun 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 631 tank, 1776 zırhlı araç, 317 top, 100 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1236 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 87 insansız hava aracını da kaybetti.
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