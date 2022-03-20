Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 700 asker, 96 uçak, 118 helikopter kaybetti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiğini duyurdu.
Dünya 20.03.2022, 13:33
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.
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