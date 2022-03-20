Ukrayna: Rus güçlerinin saldırılarında 115 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun hayatını kaybettiği ve140 çocuğun yaralandığı açıklandı.
Dünya 20.03.2022, 12:09 20.03.2022, 12:12
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı duyuruldu.
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