Ukrayna: Rus birlikleri Harkiv'e girdi
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus birliklerinin Harkiv'e girdiklerini açıkladı.
Ukrayna'nın 2. büyük sanayi kenti olan Harkiv'e Rus askerlerinin girdiği açıklandı.
Rus askerlerinin Harkiv'de ilerleyişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın Herson ve Berdyansk şehirlerini ablukaya aldı.
Rus birliklerinin Harkiv'de ilerleyişi görüntülendi. Birliklerin kente girişi sırasında silah sesleri peş peşe duyuldu.
Harkiv'de ilerleyen Rus askeri birlikleri çapraz ateşe tutuluyor. Bölgede sıcak çatışmalarda tahrip olan araçlar var.
Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı
Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.
Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.
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