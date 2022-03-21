Ukrayna'nın Sumy kentindeki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı tespit edildiği duyuruldu.
Dünya 21.03.2022, 08:24
Bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, kuzeydoğudaki kuşatma altındaki Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğunu söyledi.
Zhyvytskyy, Sumykhimprom fabrikasının beş kilometrelik yarıçapındakilerin gaz tehlikeli olduğu için bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
Yetkili, Telegram kanalındaki yerel saat 04:30'daki gönderisinde sızıntıya neyin sebep olduğunu söylemedi.
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