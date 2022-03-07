Ukrayna'nın sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes uygulanacak

Konuya ilişkin açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Buna göre, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumi şehirlerinde saat 10.00 itibarıyla ateşkes yürürlükte olacak ve insani koridorlar açılacak.

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