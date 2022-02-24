Ukrayna'nın dört bir yanında patlama sesleri duyuluyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.
Dünya 24.02.2022, 08:32
BBC ve CNN'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde patlamalar olduğuna dair raporlar gelmeye başladı.
BBC muhabirleri daha önce başkent Kiev'de ve Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta yüksek patlama sesleri duyduklarını doğruladılar.
Ancak sosyal medyada kuzeydoğuda Kharkiv, güneyde Odesa ve doğudaki Donetsk Oblast bölgesinde patlamalar olduğuna dair haberler de var.
Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.
Henüz net bir bilgi yok
Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.
Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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