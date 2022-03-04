Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı
Rus ordusunun, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
Dünya 04.03.2022, 12:58 04.03.2022, 13:03
Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı kaydedildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinin dünkü açıklamasında, Çernigiv'de 33 kişinin cesedinin enkaz altından çıkarıldığı duyurulmuştu.
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