Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı

Kiev bölge yönetimi, hava saldırılarının tam olarak nerede gerçekleştiği veya Kiev'den ne kadar uzakta olduğu konusunda daha fazla ayrıntı vermeden, "Uzmanlar sahada çalışıyorlar" dedi.

Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba ise, Telegram mesajlaşma uygulamasında, saldırıların 'kamikaze dronlar'la yapıldığını söyledi.

Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanlığı Ofisinin başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenk de, kritik altyapı tesislerinin perşembe günü erken saatlerde drone saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.

Timoşenko, "kamikaze insansız hava araçlarının kritik altyapı tesislerine yönelik başka bir saldırısı" dedi.

Ukrayna, son haftalarda İran yapımı Shahed-136 insansız hava araçlarıyla bir dizi Rus saldırısı bildirdi.

İran, insansız hava araçlarını Rusya'ya tedarik ettiğini reddederken, Kremlin yorum yapmadı.