Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Dünya 17.04.2022, 10:48
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 53'üncü gününe girdi.
Gece boyu sirenlerin çaldığı ülkede, başkent Kiev'de bugün erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Brovary'ye füzeli saldırı
Öte yandan, Kiev yakınlarındaki Brovary kentine düzenlenen füzeli saldırıda altyapının zarar gördüğü açıklandı.
Yıkımın boyutu ya da can kaybına ilişkin detaylar paylaşılmadı.
Rusya tank tamir fabrikasını vurmuştu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını açıklamıştı.
Kiev Belediye Başkanı da bölgeden tahliye olanlardan güvenli bölgelerde kalmaya devam etmelerini istemişti.
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