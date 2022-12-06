Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya 70 füze fırlattı, 4 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun 5 Aralık'ta Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine fırlattığı 70 füzeden çoğunun imha edildiğini duyurdu. Zelenskiy, saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gece saatlerinde görüntülü bir mesaj paylaşan Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin ülkesine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.
Rus kuvvetlerinin 5 Aralık'ta 70 füze ile Ukrayna'ya saldırdığını aktaran Zelenskiy, "70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü. X-101 tipi ve diğer füzeler" dedi.
Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna tarafında verdiği hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını, daha çok benzer sisteme ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Ancak ne yazık ki hava sahamızda henüz tam güvenlik sağlayamıyoruz. Birkaç isabet oldu. Maalesef mağdurlar var. Bugün Rus saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi" sözlerini kullandı.
Rus saldırıları nedeniyle ülkesinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, Kiev olmak üzere birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerinin olduğunu kaydetti.
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