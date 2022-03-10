Ukrayna: 'Lavrov insani koridorlar konusunda bir taahhüt vermedi'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un insani koridorlar konusunda taahhüt vermediğini ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Kuleba, şunları kaydetti:
"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız."
#Canlı: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor https://t.co/niuSk6aJco— AA Canlı (@AACanli) March 10, 2022
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