Ukrayna istihbaratı duyurdu! Rus general öldürüldü
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rus general öldürüldü.
Dünya 08.03.2022, 13:46 08.03.2022, 13:50
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.
2. Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın işgalinde yer aldığı belirtilen Gerasimov'un, Ukrayna'da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutan olduğu kaydedildi.
41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.
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