Ukrayna heyeti de İstanbul'a geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Rus heyeti taşıyan özel uçak da bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelmişti. Rus heyet, Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçmişti.

Müzakereler iki gün sürecek.