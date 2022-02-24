Ukrayna hava sahasında uçuşlar kısıtlandı
Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurdu.
Dünya 24.02.2022, 08:18
Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasındaki sivil uçak uçuşlarının "sivil havacılık için potansiyel tehlike nedeniyle kısıtlandığını" söyledi.
Daha fazla ayrıntı verilmedi. Ukrayna makamları konu hakkında yorum yapmadı.
Birkaç önemli Ukrayna hava limanına varış ve ayrılışlar planlandığı şekilde çalışıyor gibi görünüyor.
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