Ukrayna duyurdu! Rusya'ya ait çıkarma gemisi vuruldu
Ukrayna ordusu tarafından yapılan duyuruya göre, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisi vuruldu.
Dünya 24.03.2022, 10:57
Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali devam ediyor. Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali 29. gününde de devam ediyor. Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğunu belirtti.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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