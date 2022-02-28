Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Bartholomeos ile görüştü

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.