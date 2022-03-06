Ukrayna'dan yeni iddia: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın saldırılarda verdiği kayıplara dair verileri güncelledi.

Açıklamaya göre, 6 Mart'a kadar geçen sürede 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.