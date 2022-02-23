Ukrayna'dan vatandaşlarına çağrı: 'Derhal ülkeden ayrılın'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı. "Rusya'nın giderek saldırganlaştığını" belirten Bakanlık, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk'i 'bağımsız devletler' olarak tanıma kararı almasının ardından tansiyon daha da arttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada bu yapıların toprak iddialarını da tanıyacağını belirtti.

Öte yandan Rus lider, Ukrayna'nın doğusuna asker gönderip göndermeyeceğinin sahadaki durumun belirleyeceğini söyledi. ABD, AB ve birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırımlarını peş peşe açıkladı.

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna gerilimindeyken Ukrayna geri adım atmayacağını ve ülkelerini savunacağını sık sık dile getiriyor.

Telegraph'ta yer alan bir habere göre; Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini ve Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını talep etti.