Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Romanya sınırında

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından tahliyesine başlanan aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 otobüslük kafile Romanya sınırına ulaştı.

Ülkenin farklı bölgelerinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla dün akşam saatlerinde Romanya'ya hareket etti.

Kiev'den yola çıkan iş insanlarını taşıyan 2 otobüs ile farklı kentlerden hareket ettiği öğrenilen 3 otobüs, Romanya sınırına yakın bölgede bir araya geldi.

Otobüsler verilen molanın ardından sınıra hareket etti. Romanya sınırı yakınında yaklaşık 20 kilometreye ulaşan araç kuyruğu dikkati çekti.

Bölgeden gelen görüntülerde sınır kapısına da ellerinde valizleriyle yüzlerce insanın yığıldığı görüldü.

Ukrayna'da mahsur kalan iş insanlarından Join Turizm Ortağı Süleyman Güler, AA muhabirine, sınır kapısında yoğunluk olduğunu, işlemlerin birkaç saat sürebileceğini tahmin ettiklerini aktararak Romanya'dan kara yoluyla İstanbul'a hareketlerinin planlandığını dile getirdi.